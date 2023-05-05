Месси извинился перед ПСЖ за отъезд в Саудовскую Аравию в разгар сезона

"Я хотел записать это видео из-за всего происходящего. Прежде всего приношу извинения товарищам по команде и всем сотрудникам клуба. Честно говоря, я думал, что у нас будет выходной после игры, как это происходило в предыдущие недели. Я организовал эту поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог её отменить. Повторяю, я сожалею о том, что сделал, и принимаю любое решение. Ничего больше, обнимаю", — сказал Месси.