Трамп перенёс митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо

Бывший американский президент Дональд Трамп перенёс митинг в штате Айова, который был запланирован на субботу. Причина — угроза торнадо. Об этом он предупредил подписчиков в социальной сети Truth Social.

"К сожалению, из-за угрозы торнадо в Де-Мойне мы вынуждены отменить сегодняшний митинг", — сообщил Трамп.

Согласно заявлению Трампа, об отмене митинга его попросили местные власти. Это произошло накануне его вылета в Айову из города Палм-Бич (штат Флорида), в котором у него собственное поместье Мар-а-Лаго. Политик пообещал в скором времени назвать новую дату мероприятия, а тем сторонникам, которые живут в Айове, он посоветовал "оставаться в укрытии".