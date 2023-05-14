Трамп перенёс митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо
Дональд Трамп отменил митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо
Бывший американский президент Дональд Трамп перенёс митинг в штате Айова, который был запланирован на субботу. Причина — угроза торнадо. Об этом он предупредил подписчиков в социальной сети Truth Social.
"К сожалению, из-за угрозы торнадо в Де-Мойне мы вынуждены отменить сегодняшний митинг", — сообщил Трамп.
Согласно заявлению Трампа, об отмене митинга его попросили местные власти. Это произошло накануне его вылета в Айову из города Палм-Бич (штат Флорида), в котором у него собственное поместье Мар-а-Лаго. Политик пообещал в скором времени назвать новую дату мероприятия, а тем сторонникам, которые живут в Айове, он посоветовал "оставаться в укрытии".
Ранее Трамп заявил о намерении помиловать некоторых осуждённых, получивших срок за участие в беспорядках у здания Капитолия в 2021 году. Это он пообещал сделать в случае победы на предстоящих выборах.
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