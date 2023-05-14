В Южно-Сахалинске оперативники съехались к детской коляске, простоявшей на улице полдня

В Южно-Сахалинске местные жители подняли тревогу из-за бесхозной коляски, которая полдня стояла на газоне возле пешеходной дорожки у жилого дома. Об этом пишет ASTV.ru.

Сначала жители просто наблюдали за коляской и думали, что её хозяин вот-вот объявится. Однако на протяжении нескольких часов к ней никто не подходил, после чего предусмотрительные граждане вызвали полицию.

"Вечером кто-то всё же сообщил о подозрительном предмете в оперативные службы. Они приехали на место в десятом часу, оградили территорию лентой. Вызвали специалиста с собакой, ожидали их около часа. Собака обнюхала коляску, ничего её не насторожило. Ленту сняли, службы уехали", — рассказал собеседник издания.

Правда, коляску никто с собой не забрал: она до сих пор стоит на прежнем месте.