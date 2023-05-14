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14 мая, 01:01

Ювелиров в ближайшее время могут ждать внеплановые проверки

"Известия": Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров

Из-за участившихся случаев нелегального оборота ювелирных изделий Минфин предложил разрешить Федеральной пробирной палате проведение внеплановых проверок ювелиров. В числе прочего речь идёт об изъятии продукции из драгметаллов и драгоценных камней в ходе оперативно-разыскной деятельности, пишет газета "Известия".

"В 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были. При этом с 2021 по 2022 год правоохранители направили в Федеральную пробирную палату с целью проведения экспертизы 94,2 тысячи штук ювелирных изделий", — сказано в проекте Минфина.

Речь не идёт об ужесточении контроля в ювелирной отрасли: мера позволит остановить рост числа нарушений законодательства в этой сфере. В пресс-службе Федеральной пробирной палаты упомянули, что такая необходимость существовала всегда, но число оснований в последнее время резко сокращено.

"Мораторий ограничил возможность привлечения к ответственности в случаях, когда правоохранители фиксируют нарушения закона, изымают фальшивую продукцию. А оштрафовать без открытия собственной проверки Федеральная пробирная палата не может", — пояснили в пресс-службе.

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Ранее Лайф писал, что эксперт Красильникова рассказала, как не попасться на уловки ювелирных магазинов. Есть детали, кроме пробирного клейма и опломбированного ярлыка завода-изготовителя, на которые стоит обратить внимание.

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Арина Родионова
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