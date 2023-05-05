Синтетические алмазы и почти золото: Раскрыто 5 хитростей при продаже драгоценностей

В ювелирных магазинах сегодня можно найти украшения на любой вкус. При этом товары масс-маркетов практически не отличаются на вид от уникальных изделий. Как выбрать качественное украшение, рассказала эксперт по сырьевому золоту и основательница онлайн-сервиса по переработке золота Moneygold Наталья Красильникова в беседе с порталом "Страсти".

Она отметила, что сегодня ювелирная отрасль сильно зарегулирована законами и нормами. Поэтому, покупая золотое изделие практически в любом ювелирном магазине, можно быть уверенным, что это золото, при условии, если на нём стоит пробирное клеймо и есть опломбированный ярлык завода-изготовителя. Тем не менее есть детали, на которые стоит обратить внимание.

"Взяв в руки изделие, оцените, насколько чисто оно выполнено, нет ли неровностей или шероховатостей, крепкие ли звенья и замочки, плотно ли закреплены вставки и камни. На любом ювелирном украшении можно найти оттиск пробирного клейма и именник или оттиск завода-изготовителя — в случае если изделие изготовлено в РФ", — сказала Красильникова.

Если же оно произведено за рубежом, то оттиск может отсутствовать, но клеймо Российской государственной пробирной палаты должно присутствовать обязательно, подчеркнула специалист. При отсутствии клейма изделие считается контрабандным, пояснила собеседница портала. В этом случае узнать его происхождение вряд ли удастся.

Кроме того, важно обращать внимание на то, какая проба стоит на изделии. Так, на цепочках, серьгах или кольцах можно увидеть пробирное клеймо 585. Эти цифры значат, что в сплаве, из которого сделано украшение, содержится 585 граммов чистого золота на килограмм ювелирного сплава из других металлов (или 58,5%). Клиенты иногда очень сильно удивляются, выясняя в процессе оценки, что украшение 375-й пробы, а не 585-й.

Особенно внимательными нужно быть при покупке изделий с алмазами и другими драгоценными камнями, указала Красильникова. Полки масс-маркетов в основном переполнены украшениями с синтетическими камнями, говорит специалист. Узнать об этом несложно, достаточно просто посмотреть на бирки. По словам эксперта, как правило, там указывают сокращённые названия — "изумруд иск. выр.", "бриллиант синт." или "пик" (пикированные бриллианты самого низкого качества и низкой стоимости).