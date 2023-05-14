Пожар на заводе Ferroni в Тольятти локализован на площади 20 тысяч квадратов
Пожар на заводе Ferroni в Тольятти локализован на площади 20 тысяч квадратов. Обложка © t.me / МЧС Самарской области
Пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти локализован на площади 29 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал.