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14 мая, 00:18

Пожар на заводе Ferroni в Тольятти локализован на площади 20 тысяч квадратов

<p>Пожар на заводе Ferroni в Тольятти локализован на площади 20 тысяч квадратов. Обложка © t.me / МЧС Самарской области</p>

Пожар на заводе Ferroni в Тольятти локализован на площади 20 тысяч квадратов. Обложка © t.me / МЧС Самарской области

Пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти локализован на площади 29 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны.

Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов

Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов

Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал.

Оксана Попова
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