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14 мая, 00:54

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее сирены прозвучали в Киеве и области, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской и других областях. Теперь сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины.

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Ранее украинские паблики сообщили о звуках взрывов, которые услышали жители Тернопольской и Львовской областей. В каких районах произошёл взрыв и по какой причине — не уточняется.

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Unsplash

Оксана Попова
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