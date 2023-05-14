Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Ранее сирены прозвучали в Киеве и области, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской и других областях. Теперь сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины.
Ранее украинские паблики сообщили о звуках взрывов, которые услышали жители Тернопольской и Львовской областей. В каких районах произошёл взрыв и по какой причине — не уточняется.
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