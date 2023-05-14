Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее сирены прозвучали в Киеве и области, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской и других областях. Теперь сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины.