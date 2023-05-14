Россиянам рассказали, как распознать лжекоммунальщиков и не стать их жертвой

Чтобы уберечь себя от лжекоммунальщиков, в первую очередь важно знать, как их распознать. Как рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей "Роскачества" Игорь Поздняков, мошенники часто совершают поквартирный обход, чтобы навязать платные услуги. Обычно это проверка и замена счётчиков учёта воды, осмотр газовых плит и вентиляционных отверстий, установка газоанализаторов или водоочистительных фильтров.

"Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счётчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, вплоть до отключения воды и вызова полиции, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования", — предупредил Поздняков.

По его словам, чаще всего оборудование в квартире в порядке, его не нужно проверять и вообще как-то вмешиваться в его работу. Но хозяина квартиры, скорее всего, сумеют убедить, что интервенция в приборы нужна в самом скором времени и за немалую сумму.

Как рассказал Поздняков, мошенников выдаёт отсутствие как спецодежды, так и внятной причины явки. Они стремятся попасть в квартиру, чтобы выдумать поломку, исходя из ситуации. Как только они "изобретают" проблему, начинают давить на жильцов, заставляя как можно быстрее произвести ремонт и расплатиться наличными.

По словам эксперта, в сомнительных ситуациях не нужно открывать двери, если только речь не идёт об аварийной ситуации. Следует запросить удостоверение: в нём должны быть Ф.И.О., наименование и печать организации, включая её ИНН и ОГРН. У настоящего сотрудника должен быть наряд на работы, а его данные лучше записать или сфотографировать. Пускать его в квартиру при этом не стоит. Имеющиеся данные можно проверить, позвонив в управляющую компанию и выяснив все детали, резюмировал эксперт.