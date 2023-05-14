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14 мая, 01:41

Барабанщик Queen Роджер Тейлор стал "секретным гостем" Евровидения-2023

Барабанщик Queen Роджер Тейлор выступил на Евровидении-2023

<p>Барабанщик Queen Роджер Тейлор и певец Сэм Райдер. Обложка © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Eurovision Song Contest</a></p>

Барабанщик Queen Роджер Тейлор и певец Сэм Райдер. Обложка © YouTube / Eurovision Song Contest

Музыкант британской рок-группы Queen выступил на музыкальном конкурсе Евровидение-2023: Роджер Тейлор сыграл на барабанах во время внеконкурсного выступления певца Сэма Райдера. Трансляция мероприятия велась на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.

Сэм Райдер в 2022-м занял на Евровидении второе место, а в этом году стал почётным гостем с песней Mountain. Роджер Тейлор, игравший на ударных во время его выступления, стал "секретным гостем", присутствие которого ранее анонсировали организаторы конкурса.

Определились все 26 участников финала Евровидения-2023

Определились все 26 участников финала Евровидения-2023

Ранее Лайф писал, что на Евровидении-2023 победила шведская певица Лорин. Она набрала 583 балла с песней Tattoo. Лорин уже побеждала на Евровидении — в 2012 году. Тогда она покорила зрителей Европы песней Euphoria.

Арина Родионова
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