Барабанщик Queen Роджер Тейлор стал "секретным гостем" Евровидения-2023

Музыкант британской рок-группы Queen выступил на музыкальном конкурсе Евровидение-2023: Роджер Тейлор сыграл на барабанах во время внеконкурсного выступления певца Сэма Райдера. Трансляция мероприятия велась на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.

Сэм Райдер в 2022-м занял на Евровидении второе место, а в этом году стал почётным гостем с песней Mountain. Роджер Тейлор, игравший на ударных во время его выступления, стал "секретным гостем", присутствие которого ранее анонсировали организаторы конкурса.