Барабанщик Queen Роджер Тейлор стал "секретным гостем" Евровидения-2023
Барабанщик Queen Роджер Тейлор выступил на Евровидении-2023
Барабанщик Queen Роджер Тейлор и певец Сэм Райдер. Обложка © YouTube / Eurovision Song Contest
Музыкант британской рок-группы Queen выступил на музыкальном конкурсе Евровидение-2023: Роджер Тейлор сыграл на барабанах во время внеконкурсного выступления певца Сэма Райдера. Трансляция мероприятия велась на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.
Сэм Райдер в 2022-м занял на Евровидении второе место, а в этом году стал почётным гостем с песней Mountain. Роджер Тейлор, игравший на ударных во время его выступления, стал "секретным гостем", присутствие которого ранее анонсировали организаторы конкурса.
Ранее Лайф писал, что на Евровидении-2023 победила шведская певица Лорин. Она набрала 583 балла с песней Tattoo. Лорин уже побеждала на Евровидении — в 2012 году. Тогда она покорила зрителей Европы песней Euphoria.