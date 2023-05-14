В Москве и Подмосковье ожидается тёплое воскресенье

В это воскресенье гостей и жителей столицы порадует тёплая погода: в Москве будет облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра.

Температура днём будет колебаться между 17 и 19 градусами тепла, а вот ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков", — говорится в сообщении.

В Московской области днём температура составит 15–20 градусов тепла. При этом ночью будет холоднее, чем в столице, — около 2 градусов с северным ветром 5–10 м/с и атмосферным давлением порядка 756 мм ртутного столба.