"Двусторонние игры": Эксперт раскрыл скрытую цель поставок оружия Киеву

Украинские власти прежде всего заинтересованы в том оружии, которое можно выгодно продать третьим странам. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил руководитель холдинга структур безопасности "Русь", полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

"Украинский коррупционный режим с огромным интересом пытается приобрести себе любые вооружения, но с большей степенью его интересует то, которое можно будет неким образом результативно использовать, а именно перепродать. Поэтому в ситуации с попыткой получить американские истребители F-16 ведутся двусторонние игры", — заявил Насонов.

По мнению эксперта, Киеву будет стоить огромных трудов получить истребители из США. К тому же и сами американцы не стремятся передавать такую "дорогую игрушку" Украине. В первую очередь, из-за цены, во вторую — потеря престижа страны, если этот "дар" не поможет Украине победить. Кроме того, в Киеве плохо развита инфраструктура, которая позволила бы качественно использовать истребители, заключил Насонов.