Слова скандального украинского дипломата Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети

В Сети жёстко раскритиковали заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым. Пользователи "Твиттера" напомнили скандальному дипломату, что полуостров является частью России.

В своей публикации Мельник заявил, что Крым "освободят раньше, чем думают многие".

"Крым — это уже Россия! И никто не будет вести с тобой переговоры по этому вопросу", — написал один из комментаторов.

"Лучше спросить людей, живущих там, хотят ли они, чтобы их "освобождали", — отметил другой юзер.

"До 1954 года Крым был российским, и потом его подарили Украине, что было незаконно", — подчеркнул ещё один пользователь.

Кроме того, Мельника назвали "нацистским бандитом" и заявили, что Крым был и остаётся русским.