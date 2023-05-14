Уничтожена американская гаубица "Паладин" и сорваны попытки ротации ВСУ под Харьковом

Военные группировки "Запад" в рамках спецоперации сорвали две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении. Также противник понёс потери под Харьковом. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

"Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Каменка и Берестовое", — доложил он.

Также за сутки российские военные уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 "Паладин" в районе посёлка Песчаное Харьковской области и два миномётных расчёта в сёлах Кисловка и Степовая Новосёловка. А ещё расчёты ЗРК "Тор-М2" ликвидировали два разведывательных беспилотника "Фурия".