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Регион
Опубликовано 14 мая 2023, 07:08
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Уничтожена американская гаубица "Паладин" и сорваны попытки ротации ВСУ под Харьковом

Две попытки ротации ВСУ сорваны на передовых позициях Купянского направления

Военные группировки "Запад" в рамках спецоперации сорвали две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении. Также противник понёс потери под Харьковом. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

"Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Каменка и Берестовое", — доложил он.

Также за сутки российские военные уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 "Паладин" в районе посёлка Песчаное Харьковской области и два миномётных расчёта в сёлах Кисловка и Степовая Новосёловка. А ещё расчёты ЗРК "Тор-М2" ликвидировали два разведывательных беспилотника "Фурия".

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Ранее сообщалось, что батареи "Акации" нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ. Минобороны РФ показало видео работы расчётов.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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