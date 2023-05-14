Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что во время службы в 90-е годы его тренировали убивать русских. Тем же, по его словам, занимались и остальные военнослужащие.

"Я могу сказать, что, когда я служил в корпусе морской пехоты, в это время каждый день меня тренировали убивать русских. На самом деле это касается не только меня, всех военнослужащих Америки, нас готовили к тому, что мы должны воевать, воевать против Советского Союза, против России. Каждый день бесконечные тренировки, посвящённые именно этому", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он также добавил, что на данный момент ситуация сложная и плохая, но она не сравнится с тем, что было раньше. По его словам, сейчас в Америке нет ежедневных тренировок или учений для нападения на Россию. Риттер указал, что сейчас РФ руководит сильный лидер Владимир Путин, благодаря которому страна крепко стоит на ногах.