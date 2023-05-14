"Только опустошение": Игроку "Торпедо" стало стыдно за вылет команды из РПЛ

"Среди эмоций только опустошение, в раздевалке тишина, потому что все всё понимают. Не знаю, может быть, не все, по крайней мере, мне стыдно, что так произошло. Больше и нечего говорить", — приводит слова Енина телеканал "Матч ТВ".