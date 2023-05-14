"Только опустошение": Игроку "Торпедо" стало стыдно за вылет команды из РПЛ
Игрок "Торпедо" Енин признался, что ему стыдно за вылет команды из РПЛ
Полузащитник московского "Торпедо" Иван Енин прокомментировал досрочный вылет команды из РПЛ. Футболист признался, что ему стыдно за результаты клуба.
"Среди эмоций только опустошение, в раздевалке тишина, потому что все всё понимают. Не знаю, может быть, не все, по крайней мере, мне стыдно, что так произошло. Больше и нечего говорить", — приводит слова Енина телеканал "Матч ТВ".
Накануне "Торпедо" проиграло ЦСКА и потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон. Матч завершился со счётом 0:3.
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ТАСС / Пётр Ковалёв