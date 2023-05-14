В Москву пришло июльское тепло, но ненадолго

В минувшую субботу в Москве было зафиксировано июльское тепло, температура воздуха достигла 22,8 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что в этот период так тепло бывает примерно раз в пять лет.

"Минувший субботний день ознаменовался в столичном регионе настоящим июльским теплом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 — это самое высокое значение с начала года", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он также добавил, что на других метеопостах были отмечены ещё более высокие температурные показатели. Например, в центре, на Балачуге, было плюс 23,7. Столько же термометры показали в Строгине. А в Долгопрудном и Немчиновке и вовсе было зафиксировано плюс 24,1 градуса.

Тишковец указал, что максимальное значение температуры 13 мая было в 1883 году, когда столбики термометров показывали плюс 28,6 градуса.