В подпольном алкоцехе нашли три тысячи литров поддельного коньяка

Полиция накрыла в дагестанском селе Юбилейное подпольный цех по розливу алкоголя. "Предприятие" работало в частном доме. Об этом сообщили в МВД.

В Дагестане накрыли подпольный цех по розливу алкоголя. Видео © Telegram / "МВД медиа"

"45-летний местный житель организовал у себя дома подпольный цех по розливу алкоголя. Об этом свидетельствуют обнаруженные в алкоцехе укупорочные пробки, пустая тара под горячительное, акцизные марки и этикетки различных наименований", — сообщается в телеграм-канале "МВД медиа".

На территории алкоцеха полицейские и сотрудники ФСБ нашли три тысячи литров коньячной продукции на сумму 2,3 миллиона рублей, 129 полулитровых бутылок подготовленного к продаже коньяка, а ещё четыре тысячи литров спирта и 100 литров колера тёмно-коричевого цвета. Хозяин всего этого признался, что выпускал поддельный алкоголь. Он теперь стал фигурантом уголовного дела.

А ещё в его доме нашли 1,8 миллиона рублей и три единицы огнестрельного оружия. Арсенал направили на экспертизу.