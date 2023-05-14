В Новосибирске суррогатная мать сбросила 55 кг после восьмых родов

В Новосибирске 39-летняя суррогатная мать сбросила 55 килограммов после восьмых родов. Свой секрет похудения Ольга Патрина раскрыла в беседе с сайтом kp.ru.

Ольга родила троих своих детей и ещё пятерых для бездетных родителей. После последней беременности она резко набрала 20 килограммов до 112, и это при росте 158 сантиметров. Также вырос уровень инсулина в крови. По словам женщины, ещё бы немного — и был бы уже диабет. И тогда сибирячка решила исправить ситуацию с помощью занятий в спортзале. Но как только они прекращались, вес возвращался. При этом женщина не садилась на строгие диеты, прислушиваясь к советам диетологов. Но однажды Патрина узнала о бариатрической операции от знакомого врача, которая сделала её.

"Врач объяснила, что бояться тут нечего, и я после встречи с ней записалась на консультацию. На саму процедуру я решилась только со второй попытки: первый раз я сбежала из клиники прямо перед операцией, сильно переживала. Второй раз всё прошло спокойно: мне сделали гастрошунтирование. Проще говоря, мне не отрезали желудок, а установили шунт", — объяснила сибирячка.

После операции у неё изменилось питание. Так, если раньше порция была 250–350 граммов, то теперь меньше в два раза. Супы она теперь ест в пиалочке, а горячие блюда — в небольшой тарелке. И самое главное — женщина наедается. А вместе с тем поменялись вкусы в еде. Например, яйца россиянка не может теперь есть из-за их запаха, аналогичная ситуация с алкоголем и майонезом. Причём такие новшества повлияли на рацион семьи, он стал более правильным.

В результате Ольга Патрина так сильно преобразилось, что даже муж стал её ревновать. Женщине даже пришлось ему объяснять, что бросать любимого супруга не собирается. Она признаётся: "У нас будто вторая молодость, он словно влюбился в меня заново". А знакомые и родственники теперь не узнают женщину.