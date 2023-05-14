В Польше анонсировали скорое получении первых HIMARS

Польша уже завтра, 15 мая, получит первые американские пусковые РСЗО HIMARS, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше", — сказал он, выступая на конвенте правящей партии республики "Право и справедливость".

Министр напомнил, что в 2024 году Варшава получит американские F-35. По его словам, польские пилоты, которых отобрали для службы на этих истребителях, уже проходят обучение.