В Польше анонсировали скорое получении первых HIMARS
Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава 15 мая получит первые установки HIMARS
Польша уже завтра, 15 мая, получит первые американские пусковые РСЗО HIMARS, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше", — сказал он, выступая на конвенте правящей партии республики "Право и справедливость".
Министр напомнил, что в 2024 году Варшава получит американские F-35. По его словам, польские пилоты, которых отобрали для службы на этих истребителях, уже проходят обучение.
Ранее стало известно, что в Польше задумались над созданием "Академии HIMARS". В Минобороны республики отметили, что она будет работать для обучения обслуживанию этой артиллерийской системы.
Twitter / Mariusz Błaszczak