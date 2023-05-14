На Украине потребовали $150 млн на восстановление теплостанций

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации. В эфире телеканала "Рада" он потребовал порядка 150 миллионов долларов на восстановление.

"Нашей компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта, на что необходимо 5,5 миллиарда гривен", — подчеркнул Сухарук.

По его словам, на Украине также необходимо отремонтировать 12 тысяч километров линий электропередачи и около четырёх тысяч распределительных подстанций.