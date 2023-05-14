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14 мая, 10:40

На Украине потребовали $150 млн на восстановление теплостанций

Директор ДТЭК Сухарук: На Украине повреждено 75% тепловой генерации

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации. В эфире телеканала "Рада" он потребовал порядка 150 миллионов долларов на восстановление.

"Нашей компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта, на что необходимо 5,5 миллиарда гривен", — подчеркнул Сухарук.

По его словам, на Украине также необходимо отремонтировать 12 тысяч километров линий электропередачи и около четырёх тысяч распределительных подстанций.

СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской и Львовской областях Украины

СМИ сообщили о взрывах в Тернопольской и Львовской областях Украины

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в районе Хмельницкого на западе Незалежной. Пожар случился на территории завода "Катико", который специализируется на производстве промышленной электроники.

Обложка ©

Getty Images / Ed Ram

Светлана Оперук
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