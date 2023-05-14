"Что-то не так": На Украине победительницу Евровидения заподозрили в плагиате

Победительницу 67-го международного музыкального конкурса Евровидение Лорин заподозрили в плагиате на песню украинской певицы. Сходство двух композиций заметили пользователи Twitter.

Песня певицы Лорин, с которой она победила на Евровидении. Видео © YouTube / Eurovision Song Contest

В Сети считают, что песня Лорин Tattoo очень похожа на трек украинской певицы Мики Ньютон (настоящее имя — Оксана Грицай) "В плену", который вышел ещё в 2005 году.

Песня украинской певицы Мики Ньютон. Видео © YouTube / Style Records

"С первого аккорда я подумал, что что-то не так", — написал пользователь.

"Да, похоже... Но у Лорин вокал лучше", — отметила другая.

"С первого аккорда показалось, что это плагиат. Не мог найти откуда. Спасибо", — прокомментировал ещё один.

"Это было максимально сфальсифицировано. Победитель был ясен с самого начала", — считает другой пользователь.

Сама украинская певица отказалась вступать в споры о схожести её песни с композицией победительницы Евровидения. Она попросила не забрасывать её сообщениями и отметками.

"Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да", — отметила Мика Ньютон.