Россиянам рассказали, какие прививки нужно сделать перед поездкой на дачу

При подготовке к дачному сезону гражданам следует проверить, не истёк ли срок действия прививок против клещевого энцефалита и столбняка. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр, аллерголог Татьяна Бандурина.

"Если у кого-то действительно закончился срок, ещё есть время ревакцинироваться. Что касается столбняка — на даче все с землёй тесно связаны, поэтому любая ранка может привести к заражению. И если срок действия прививки тоже истёк, то нужно озаботиться и сделать эту очень легко переносимую прививку, которая может защитить от очень многих бед", — сказала специалист.

Для тех, кто не хочет делать анализ на активность антител к столбняку, есть правило — ревакцинироваться каждые 10 лет. В случае с прививками от клещевого энцефалита речь идёт о трёх годах. Также обязательно нужно взять с собой на дачу аптечку. В ней должны быть средства от поноса, температуры (ибупрофен). Также в каждую аптечку обязательно должны входить средства для обработки ран: хлоргексидин и перекись водорода. Нелишними будут и вспомогательные средства — лейкопластыри, ватные тампоны. Также на дачу следует взять средства от простуды и насморка.