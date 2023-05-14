Жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, живущие там люди ждут референдумов о вхождении в состав нашей страны.

"Одесса, Николаев — это русские города, я убеждён, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Это исторически наши земли", — сказал Константинов в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, взятие под контроль южной части Украины даст её жителям возможность выразить своё мнение по поводу вхождения регионов в состав РФ. В свою очередь, с новыми территориями Москва сможет "сформировать полноценную подушку безопасности" на южных рубежах, заключил парламентарий.