Москвичку почти на миллион рублей обманул бойфренд, чтобы "не ехать в зону СВО"

39-летнюю москвичку почти на миллион рублей развёл её возлюбленный, который утверждал, что ему срочно нужны деньги, чтобы не ехать в зону специальной военной операции. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, женщина нашла парня по имени Рамил М. этой зимой на сайте знакомств. Сначала они переписывались, а потом решили встретиться, и в итоге завязался бурный роман. Однако потом молодой человек пришёл к любимой и заявил, что якобы должен ехать в район боевых действий и знает, как от этого отделаться — нужно лишь заплатить кое-кому деньги, которых у парня "по сценарию" не было.

Женщина настолько сильно не хотела расставаться, что взяла кредит. Сначала доверчивая москвичка скинула обманщику на карту 600 тысяч рублей, однако этого не хватило. Тогда женщина продала собственный автомобиль и перевела ещё около 300 тысяч. После такой помощи бойфренд бросил возлюбленную. Теперь полиция проводит проверку.