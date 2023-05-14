"Это ваш молодой человек?": Елена Валюшкина рассказала правду о своём "замужестве"

Российская актриса Елена Валюшкина опровергла информацию о том, что она в третий раз вышла замуж. Артистка призналась, что обманула журналистов, которые расспрашивали её о личной жизни.

"Я пришла на премьеру "Вызова", вдруг появилась наша "любимая" передача "Ты не поверишь!": "А с кем это вы стоите? А это ваш молодой человек? А вы уже замуж вышли?" Я говорю: "Да!" И всё. А это был мой сосед, друг замечательный, который пришёл со мной... И рядом стояла его жена Лена", — рассказала Валюшкина в интервью "Телепрограмме".

Актриса отметила, что сейчас свободна, но не исключает возможности, что вновь выйдет замуж. Первым мужем Валюшкиной был её преподаватель Леонид Фомин. Пара поженилась после того, как актриса окончила театральное училище. Они развелись через 11 лет брака. Также артистка была замужем за актёром Александром Яцко. В браке у них появилось на свет двое детей. Артисты развелись в 2014 году, спустя 20 лет совместной жизни.