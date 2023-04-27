Бузова раскрыла правду об отношениях с Бондаренко и призналась, что скучает по любви

Певица Ольга Бузова опровергла слухи о романе с актёром Станиславом Бондаренко, который снялся в её клипе "Верни". Она отметила, что артист, сыгравший в музыкальном видео её возлюбленного, женат, а отношения с женатыми для неё табу, пишет Super.

Ольга Бузова опровергла слухи о романе с актёром Станиславом Бондаренко. Видео © Telegram / Super

"Стас Бондаренко — женатый мужчина. Отношения с женатыми для меня — табу. Рабочие встречи, съёмки — безусловно. Мы актёры, но когда мы изображали любовь на экране, то не играли, а проживали её", — сказала Бузова журналистам на премьере клипа.

При этом певица призналась, что безумно счастлива, так как рядом с ней оказался такой талантливый, красивый и потрясающий Бондаренко. Бузова добавила, что в Станислава "была влюблена каждая, он круче даже Серкана Болата!"

Свою новую песню артистка назвала особенной и рассказала, что каждый раз, когда её слышит, хочет вернуться к бывшему. А точнее вернуться в то состояние, когда была счастлива.

"Зачастую мы думаем, что хотим вернуть человека, а на деле просто скучаем по состоянию любви и гармонии", — философски отметила певица.