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27 апреля, 14:24

Бузова раскрыла правду об отношениях с Бондаренко и призналась, что скучает по любви

Бузова опровергла слухи о романе с актёром Бондаренко: Он женат, это табу

<p>Станислав Бондаренко и Ольга Бузова. Обложка © Кадр из клипа "Верни" / YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@olgabuzova/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Станислав Бондаренко и Ольга Бузова. Обложка © Кадр из клипа "Верни" / YouTube / Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова опровергла слухи о романе с актёром Станиславом Бондаренко, который снялся в её клипе "Верни". Она отметила, что артист, сыгравший в музыкальном видео её возлюбленного, женат, а отношения с женатыми для неё табу, пишет Super.

Ольга Бузова опровергла слухи о романе с актёром Станиславом Бондаренко. Видео © Telegram / Super

"Стас Бондаренко — женатый мужчина. Отношения с женатыми для меня — табу. Рабочие встречи, съёмки — безусловно. Мы актёры, но когда мы изображали любовь на экране, то не играли, а проживали её", сказала Бузова журналистам на премьере клипа.

При этом певица призналась, что безумно счастлива, так как рядом с ней оказался такой талантливый, красивый и потрясающий Бондаренко. Бузова добавила, что в Станислава "была влюблена каждая, он круче даже Серкана Болата!"

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Свою новую песню артистка назвала особенной и рассказала, что каждый раз, когда её слышит, хочет вернуться к бывшему. А точнее вернуться в то состояние, когда была счастлива.

"Зачастую мы думаем, что хотим вернуть человека, а на деле просто скучаем по состоянию любви и гармонии", философски отметила певица.

Ранее Бузова рассказала, за кого она хочет выйти замуж. Певица призналась, что многие мужчины звали её под венец, но она пока не встретила свою половинку.

Никита Никонов
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