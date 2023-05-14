В США напророчили Украине проблемы с зерном

Производство пшеницы на Украине в 2023–2024 годах сократится на 21%, до 16,5 миллиона тонн. Такое прогноз составили в Минсельхозе США, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно ему, в 2022 году на Украине произвели 20,9 миллиона тонн пшеницы, а годом ранее — 33 миллиона. При этом сбор других зерновых упадёт с 34,06 миллиона тонн до 28,67 миллиона: 22 миллиона тонн из них —кукурузы, 5,9 миллиона тонн — ячменя и 350 тысяч тонн — овса. Снижение производства объясняется военными действиями.