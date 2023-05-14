В США напророчили Украине проблемы с зерном
Минсельхоз США: В 2023–2024 году производство украинского зерна упадёт на 21%
Производство пшеницы на Украине в 2023–2024 годах сократится на 21%, до 16,5 миллиона тонн. Такое прогноз составили в Минсельхозе США, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно ему, в 2022 году на Украине произвели 20,9 миллиона тонн пшеницы, а годом ранее — 33 миллиона. При этом сбор других зерновых упадёт с 34,06 миллиона тонн до 28,67 миллиона: 22 миллиона тонн из них —кукурузы, 5,9 миллиона тонн — ячменя и 350 тысяч тонн — овса. Снижение производства объясняется военными действиями.
Ранее Лайф писал, что Запад разрушает собственную экономику, полагаясь на украинское сельское хозяйство вместо собственного. Желая получить "от президента незначительной страны" слова благодарности, они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями.
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