Политолог Бовт: Чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России
В экономическом плане зерновая сделка, заключённая между РФ, Турцией, Украиной и ООН, не имеет смысла для Москвы, однако в случае прекращения её действия в отношении российской стороны могут быть ужесточены санкции. Так считает журналист и политолог Георгий Бовт.
"Чисто экономически она не имеет смысла для России, она от неё не получает никаких выгод. Другое дело, что в случае её непродления могут быть ужесточены санкции по соответствующим направлениям... Украина получает, конечно, больше выгод от сделки, чем Россия. Но в то же время по направлению сельскохозяйственного экспорта и экспорта минудобрений благодаря сделке не было ужесточения санкций, хотя их и не смягчали", — сказал политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки. Сейчас в Стамбуле проходят переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу продления зернового соглашения. В Москве уже заявили, что сделка прекратит действовать, если РФ не получит гарантий до 18 мая.
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