Политолог Бовт: Чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России

В экономическом плане зерновая сделка, заключённая между РФ, Турцией, Украиной и ООН, не имеет смысла для Москвы, однако в случае прекращения её действия в отношении российской стороны могут быть ужесточены санкции. Так считает журналист и политолог Георгий Бовт.

"Чисто экономически она не имеет смысла для России, она от неё не получает никаких выгод. Другое дело, что в случае её непродления могут быть ужесточены санкции по соответствующим направлениям... Украина получает, конечно, больше выгод от сделки, чем Россия. Но в то же время по направлению сельскохозяйственного экспорта и экспорта минудобрений благодаря сделке не было ужесточения санкций, хотя их и не смягчали", — сказал политолог в эфире радио "Комсомольская правда".