Три человека пострадали при столкновении "газели" с автобусом в Волгограде

Три человека пострадали в результате столкновения "газели" с автобусом в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, водитель "газели" выехал на встречную полосу, после чего врезался в пассажирский автобус, который стоял на остановке "Бамбуковой". В результате с места аварии госпитализировали ребёнка 2011 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадали также водитель "газели" и его пассажир.