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14 мая, 11:22

Три человека пострадали при столкновении "газели" с автобусом в Волгограде

Три человека пострадали в результате столкновения "газели" с автобусом в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, водитель "газели" выехал на встречную полосу, после чего врезался в пассажирский автобус, который стоял на остановке "Бамбуковой". В результате с места аварии госпитализировали ребёнка 2011 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадали также водитель "газели" и его пассажир.

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Shutterstock / YuryKara

Светлана Оперук
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