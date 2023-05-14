В Ленобласти шестилетняя девочка получила пулю в живот из ружья отца
В Ломоносовском районе Ленинградской области шестилетняя девочка получила огнестрельное ранение из травматического ружья отца. Об этом сообщил канал "78.ru".
Инцидент произошёл накануне в посёлке Виллози. Мужчина показал местным детям ружьё, которое нашёл в сарае своей дачи. Один из ребят взял незаметно оружие и выстрелил в металлическую бочку. В этот момент мимо проходила дочь нового владельца травмата. В результате девочку увезли в реанимацию с повреждением печени и правой почки, внутрибрюшным кровотечением в тяжёлом состоянии. Врачи удалили пулю, состояние ребёнка стабилизировалось.
Ранее в Подмосковье ребёнок выстрелил себе в лоб из травмата, который числится в розыске. Полуторагодовалый мальчик выжил, но его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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