В Ленобласти шестилетняя девочка получила пулю в живот из ружья отца

Инцидент произошёл накануне в посёлке Виллози. Мужчина показал местным детям ружьё, которое нашёл в сарае своей дачи. Один из ребят взял незаметно оружие и выстрелил в металлическую бочку. В этот момент мимо проходила дочь нового владельца травмата. В результате девочку увезли в реанимацию с повреждением печени и правой почки, внутрибрюшным кровотечением в тяжёлом состоянии. Врачи удалили пулю, состояние ребёнка стабилизировалось.