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14 мая, 13:09

В Ленобласти шестилетняя девочка получила пулю в живот из ружья отца

В Ломоносовском районе Ленинградской области шестилетняя девочка получила огнестрельное ранение из травматического ружья отца. Об этом сообщил канал "78.ru".

Инцидент произошёл накануне в посёлке Виллози. Мужчина показал местным детям ружьё, которое нашёл в сарае своей дачи. Один из ребят взял незаметно оружие и выстрелил в металлическую бочку. В этот момент мимо проходила дочь нового владельца травмата. В результате девочку увезли в реанимацию с повреждением печени и правой почки, внутрибрюшным кровотечением в тяжёлом состоянии. Врачи удалили пулю, состояние ребёнка стабилизировалось.

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Ранее в Подмосковье ребёнок выстрелил себе в лоб из травмата, который числится в розыске. Полуторагодовалый мальчик выжил, но его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Pixabay

Светлана Оперук
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