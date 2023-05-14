В Британии перерезали десятки кабелей на военном фрегате
Guardian: В Британии умышленно повредили строящийся фрегат HMS Glasgow
Фрегат HMS Glasgow. Фото © Shutterstock
В Великобритании неизвестные преднамеренно повредили строящийся британский военный корабль HMS Glasgow — фрегат типа 26. Об этом сообщает The Guardian.
Уточняется, что инцидент произошёл на верфи на реке Клайд в Глазго. Неизвестные перерезали на корабле около 60 кабелей. В компании-подрядчике строительства судна BAE Systems заявили, что начали внутреннее расследование.
"Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на корабле, чтобы проверить все его части", — сказал представитель компании.
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