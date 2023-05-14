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14 мая, 12:25

В Британии перерезали десятки кабелей на военном фрегате

Guardian: В Британии умышленно повредили строящийся фрегат HMS Glasgow

<p>Фрегат HMS Glasgow. Фото © Shutterstock</p>

Фрегат HMS Glasgow. Фото © Shutterstock

В Великобритании неизвестные преднамеренно повредили строящийся британский военный корабль HMS Glasgow — фрегат типа 26. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошёл на верфи на реке Клайд в Глазго. Неизвестные перерезали на корабле около 60 кабелей. В компании-подрядчике строительства судна BAE Systems заявили, что начали внутреннее расследование.

"Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на корабле, чтобы проверить все его части", — сказал представитель компании.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Британии сняли фильм о панике на борту авианосца Queen Elizabeth из-за российских Су-24.

Илья Суриков
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