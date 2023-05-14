"Нормально тащит": Автогонщица протестировала новый российский супертягач БАЗ
В Петербурге протестировали на дороге первый российский cупертягач БАЗ
Мастер спорта по авторалли Илона Накутис протестировала возможности прототипа первого грузового автомобиля БАЗ, который будут собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Супертягач является разработкой инженеров Обуховского завода, предприятие планирует начать серийный выпуск грузовиков уже в 2024 году, сообщает "Фонтанка".
Автогонщица Накутис протестировала новый супертягач БАЗ. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online
В целом Накутис осталась довольна новинкой, но при этом рассказала, что можно доработать в машине. В частности, по её мнению, необходимо улучшить работу коробки передач, так как скорости "втыкаются не сразу". Кроме того, автогонщица отметила, что рулевое колесо очень туго крутится, в связи с чем посоветовала инженерам синхронизировать гидроусилитель.
"Тормоза нормально, она очень чувствительная. Но я бы добавила площадку под левую ногу — ставить её под себя неудобно", — добавила Илона.
Отметим, что супертягач БАЗ проектировался полтора года назад на основе наработок Обуховского завода. Он обладает повышенной проходимостью по бездорожью и высокой грузоподъёмностью. Так, при собственной массе в 13 тонн суммарно машина может вывезти 36 тонн груза.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили наладить выпуск недорогих "народных автомобилей". С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По его словам, цена за машину должна составлять около 500 тысяч рублей.
Кадр из видео Telegram / Фонтанка SPB Online