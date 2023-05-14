В Подмосковье дачник принял воздушного змея за дрон и вызвал полицию
Воздушный змей напугал дачника в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
В подмосковном городе Кашира воздушный змей напугал мужчину. Он подумал, что за ним наблюдает беспилотник, и вызвал полицейских. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл днём 13 мая в СНТ "Птицевод". Там женщина с детьми запустила воздушного змея. Он завис на высоте 100 метров и насторожил мужчину, который отдыхал на своём участке. Тот счёл, что это квадрокоптер. Дачник вызвал полицейских, которые выяснили, что на самом деле никакого беспилотника нет.
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