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14 мая, 13:18

В Подмосковье дачник принял воздушного змея за дрон и вызвал полицию

<p>Воздушный змей напугал дачника в Подмосковье. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Воздушный змей напугал дачника в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

В подмосковном городе Кашира воздушный змей напугал мужчину. Он подумал, что за ним наблюдает беспилотник, и вызвал полицейских. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл днём 13 мая в СНТ "Птицевод". Там женщина с детьми запустила воздушного змея. Он завис на высоте 100 метров и насторожил мужчину, который отдыхал на своём участке. Тот счёл, что это квадрокоптер. Дачник вызвал полицейских, которые выяснили, что на самом деле никакого беспилотника нет.

В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке

В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке

Ранее Лайф писал о том, что бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла за вражеский беспилотник упитанную чайку и сообщила о ней в полицию.

Илья Суриков
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