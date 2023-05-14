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14 мая, 14:30

Места в торговых центрах Москвы и Петербурга опять заинтересовали арендаторов

"Коммерсант": Спрос на аренду магазинов в Москве и Петербурге восстанавливается

В Москве и Санкт-Петербурге стали восстанавливаться рынки коммерческой недвижимости. Пустующими торговыми площадями вновь интересуются арендаторы, а число покупателей в ТЦ сохраняет положительную динамику.

Как отмечает "Коммерсант", показатель Mall Index, фиксирующий число посетителей на тысячу квадратных метров площадей, в столице на первой неделе оказался выше на 2%, чем в том же периоде прошлого года. А в Петербурге наблюдается прирост на 4%.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева обратила внимание на сокращение пустующих площадей в торговых центрах Москвы. По её словам, в первом квартале средний уровень вакантности был 14,5%.

"На места ушедших брендов приходят международные ритейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки", — отметила эксперт.

Средние арендные ставки, по мнению NF Group, на данный момент остаются стабильными. Если речь идёт о крупных объектах, то это до 180 тысяч рублей за квадратный метр в год, а в небольших — до 100 тысяч.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов
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