Места в торговых центрах Москвы и Петербурга опять заинтересовали арендаторов

В Москве и Санкт-Петербурге стали восстанавливаться рынки коммерческой недвижимости. Пустующими торговыми площадями вновь интересуются арендаторы, а число покупателей в ТЦ сохраняет положительную динамику.

Как отмечает "Коммерсант", показатель Mall Index, фиксирующий число посетителей на тысячу квадратных метров площадей, в столице на первой неделе оказался выше на 2%, чем в том же периоде прошлого года. А в Петербурге наблюдается прирост на 4%.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева обратила внимание на сокращение пустующих площадей в торговых центрах Москвы. По её словам, в первом квартале средний уровень вакантности был 14,5%.

"На места ушедших брендов приходят международные ритейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки", — отметила эксперт.

Средние арендные ставки, по мнению NF Group, на данный момент остаются стабильными. Если речь идёт о крупных объектах, то это до 180 тысяч рублей за квадратный метр в год, а в небольших — до 100 тысяч.