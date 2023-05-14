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14 мая, 13:38

В США объяснили причину провокаций от НАТО в черноморском регионе

Spectator: НАТО усиливает провокации в Чёрном море из-за превосходства России

Страны НАТО вынуждены усиливать присутствие в Чёрном море, поскольку военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в этом регионе. Об этом написал обозреватель Марк Галеотти в материале для издания Spectator.

"Пока на полуострове развёрнуты российские силы, Чёрное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать", — считает автор статьи.

Галеотти считает, что политическое будущее Крыма — сложный вопрос. По его мнению, НАТО считает черноморский регион линией фронта.

"Крым является одновременно площадкой для ударов России и целью ответных ударов Украины с воздуха и моря", — отметил он.

Американские беспилотники Global Hawk перестали летать над Чёрным морем

Американские беспилотники Global Hawk перестали летать над Чёрным морем

Как пишет Галеотти, чтобы избавиться от доминирования РФ в Чёрном море, страны альянса устраивают провокации в этом регионе недалеко от границы России.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил о том, что подводный флот России несёт серьёзную угрозу для НАТО и Запада.

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Wikipedia / Министерство обороны Российской Федерации

Илья Суриков
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