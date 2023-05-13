В США назвали оружие России, которое сильно беспокоит НАТО
Newsweek: Подводные лодки России представляют угрозу для НАТО
Подводный флот России несёт серьёзную угрозу для НАТО и Запада. Об этом говорится в публикации американского журнала Newsweek.
"Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО", — сказано в материале.
Как сообщает издание, противолодочные возможности альянса "атрофировались" после окончания холодной войны. В материале также сказано, что российские подводные лодки повсеместно считаются грозной силой. Между тем Америка вместе с союзниками старается сравнять счёт в гонке вооружений.
Ранее Лайф писал, что в туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson, включая чертежи. Файлы содержали ключевые сведения о гидравлической системе судна. На них был нанесён гриф "Секретно". В Британии ищут виновных в сливе этих чертежей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ