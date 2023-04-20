Американские беспилотники Global Hawk перестали летать над Чёрным морем

Соединённые Штаты полностью прекратили отправлять свои стратегические беспилотники Global Hawk в полёты над Чёрным морем. Случилось это после инцидента с крушением американского дрона Reaper, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на данные портала Flightradar24 и информацию от источника.

Так, по информации с Flightradar24, беспилотник Global Hawk в последний раз летал у Крыма 21 марта. С тех пор с военной базы в Сицилии их больше не отправляли к Чёрному морю, притом что до этого с момента начала российской военной спецоперации на Украине эти стратегические дроны совершали над акваторией 8–10 разведывательных полётов в месяц.

Теперь же США ограничиваются полётами Global Hawk над Румынией, однако там активность беспилотной стратегической авиации США куда меньше: с 21 марта по 20 апреля было только три таких вылета с Сицилии.

Информированный источник агентства подтвердил, что последний раз Global Hawk выполнял полёт над Черным морем напротив Крыма 21 марта.