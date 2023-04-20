Американские беспилотники Global Hawk перестали летать над Чёрным морем
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk. Фото © US Air Force
Соединённые Штаты полностью прекратили отправлять свои стратегические беспилотники Global Hawk в полёты над Чёрным морем. Случилось это после инцидента с крушением американского дрона Reaper, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на данные портала Flightradar24 и информацию от источника.
Так, по информации с Flightradar24, беспилотник Global Hawk в последний раз летал у Крыма 21 марта. С тех пор с военной базы в Сицилии их больше не отправляли к Чёрному морю, притом что до этого с момента начала российской военной спецоперации на Украине эти стратегические дроны совершали над акваторией 8–10 разведывательных полётов в месяц.
Теперь же США ограничиваются полётами Global Hawk над Румынией, однако там активность беспилотной стратегической авиации США куда меньше: с 21 марта по 20 апреля было только три таких вылета с Сицилии.
Информированный источник агентства подтвердил, что последний раз Global Hawk выполнял полёт над Черным морем напротив Крыма 21 марта.
"По всей видимости, американское командование сочло дальнейшее продолжение полётов в этом районе нецелесообразным. С одной стороны, на такой дальности резко снижается объём получаемой БПЛА информации, с другой стороны, после 14 апреля для американской стороны появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием", — пояснил он.
Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море возле Крыма. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, резким маневрированием вынудили дрон сменить курс, в результате чего тот упал в воду. В Минобороны РФ наградили пилотов. В Кремле допустили, что российские военные могут поднять со дна моря американский беспилотник, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.