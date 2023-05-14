Врач заявил о всплеске кишечных заболеваний у детей
Врач Варданян: Замечен всплеск заболеваний кишечника у детей
В России наблюдается всплеск заболеваний кишечника среди детей. Самая квалифицированная помощь пациентам с таким недугом будет оказана в Москве, заявил хирург, колопроктолог, заведующий отделением ФГБУ НМИЦ им. Рыжих Армен Варданян.
"Сейчас идёт большой бум с такими детьми, их очень много. К сожалению, в нашей российской педиатрии мало кто знает, что с ними делать. Им повезёт, если они попадут в московский центр, где занимаются этими проблемами", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Лайф писал, что в весенне-осенний период люди чаще заражаются кишечной инфекцией, причём риски сохраняются вплоть до конца мая. Чтобы обезопасить себя от ротавируса и ненароком не подхватить неприятный недуг, нужно следовать нескольким правилам. В первую очередь следует пить только бутилированную и кипячёную воду.
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