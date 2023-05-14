Врач заявил о всплеске кишечных заболеваний у детей

"Сейчас идёт большой бум с такими детьми, их очень много. К сожалению, в нашей российской педиатрии мало кто знает, что с ними делать. Им повезёт, если они попадут в московский центр, где занимаются этими проблемами", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".