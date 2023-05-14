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14 мая, 13:52

Белоруссия разместила ракетные комплексы на западных границах

Минобороны Белоруссии сообщило о размещении РСЗО на западных границах

В армии Белоруссии продолжается проверка боеготовности. Ряд подразделений от механизированных, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии действуют у западных границ страны. Там военные разместили тактические ракетные комплексы и РСЗО. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны Белоруссии, сославшись на видеосюжет телеканала "ВоенТВ".

"У западных границ [Белоруссии] находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия чётко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наши "Полонез" и "Точка", — сказал ведущий.

Вооружённый взрывным устройством водитель грузовика пытался напасть на военных в Белоруссии

Вооружённый взрывным устройством водитель грузовика пытался напасть на военных в Белоруссии

Ранее Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между государствами до 2025 года.

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Telegram / "ВоенТВ Беларуси"

Светлана Оперук
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