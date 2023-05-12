Вооружённый взрывным устройством водитель грузовика пытался напасть на военных в Белоруссии
Минобороны Белоруссии заявило о попытке нападения на группу военных
Попытка нападения на трассе М5, которая соединяет Минск с Гомелем, была осуществлена на группу белорусских военнослужащих с применением взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Вчера вечером на участке автодороги М5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы", — говорится в сообщении.
После нападения водитель попытался скрыться, но военные блокировали автомобиль, задержали его и передали правоохранителям. По данным белорусского ведомства, никто из военнослужащих не пострадал. Там также отметили, что в действиях водителя усматриваются признаки экстремизма.
Ранее Лайф сообщал, что 9 мая КГБ Белоруссии задержал четырёх молодых людей, готовивших террористические акты в преддверии Дня Победы. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель заявлял о том, что заказчики преступлений могут находиться на Украине. Позднее подозреваемые в подготовке терактов Белоруссии на 9 Мая признали вину.