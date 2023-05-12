Вооружённый взрывным устройством водитель грузовика пытался напасть на военных в Белоруссии

Попытка нападения на трассе М5, которая соединяет Минск с Гомелем, была осуществлена на группу белорусских военнослужащих с применением взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Вчера вечером на участке автодороги М5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы", — говорится в сообщении.