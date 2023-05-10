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10 мая, 20:40

Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии на 9 Мая признали вину

Задержанные по подозрению в организации терактов в Белоруссии полностью признали вину и сотрудничают со следствием. Об этом в среду сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности.

Фигуранты дела — двое молодых мужчин и две женщины — сейчас находятся в СИЗО. Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса страны о государственной измене и терроризме, которые подразумевают наказание вплоть до смертной казни.

КГБ Белоруссии нашёл американскую взрывчатку у готовивших теракты на 9 Мая

КГБ Белоруссии нашёл американскую взрывчатку у готовивших теракты на 9 Мая

Напомним, 9 мая КГБ Белоруссии задержал четырёх молодых людей, готовивших террористические акты в преддверии Дня Победы. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель заявлял о том, что заказчики преступлений могут находиться на Украине.

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Комитет государственной безопасности Республики Беларусь

Ольга Платонова
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