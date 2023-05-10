Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 13:54

КГБ Белоруссии нашёл американскую взрывчатку у готовивших теракты на 9 Мая

Теракты в Белоруссии на День Победы планировались с применением американских взрывчатых веществ. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ представитель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ).

"Наши специалисты установили, что они (взрывные устройства. — прим. Лайфа) являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4", уточнил он.

Белоруссия ввела погранконтроль на въезде из России

Белоруссия ввела погранконтроль на въезде из России

Напомним, ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании лиц, готовивших террористические акты на 9 Мая. Заказчики преступлений могут находиться на Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Белоруссия
  • США
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров