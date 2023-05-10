КГБ Белоруссии нашёл американскую взрывчатку у готовивших теракты на 9 Мая
Теракты в Белоруссии на День Победы планировались с применением американских взрывчатых веществ. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ представитель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ).
"Наши специалисты установили, что они (взрывные устройства. — прим. Лайфа) являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4", — уточнил он.
Напомним, ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании лиц, готовивших террористические акты на 9 Мая. Заказчики преступлений могут находиться на Украине.
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