КГБ Белоруссии нашёл американскую взрывчатку у готовивших теракты на 9 Мая

Теракты в Белоруссии на День Победы планировались с применением американских взрывчатых веществ. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ представитель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ).

"Наши специалисты установили, что они (взрывные устройства. — прим. Лайфа) являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4", — уточнил он.