Во Франции матч между "Тулузой" и "Нантом" отложен из-за пакета на стадионе

Начало матча 35-го тура чемпионата Франции по футболу между "Тулузой" и "Нантом" перенесли из-за подозрительного пакета, который был найден на стадионе в Тулузе, сообщается на сайте гостей.

Игра должна была начаться в 16:00 по московскому времени. Согласно решению префектуры Окситании и Верхней Гаронны, начало матча перенесено на полтора часа.

"Тулуза" с 42 очками идёт на 13-м месте в чемпионате Франции, а "Нант" занимает 17-ю строчку, на счёту команды 32 очка.