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14 мая, 13:58

Во Франции матч между "Тулузой" и "Нантом" отложен из-за пакета на стадионе

Начало матча 35-го тура чемпионата Франции по футболу между "Тулузой" и "Нантом" перенесли из-за подозрительного пакета, который был найден на стадионе в Тулузе, сообщается на сайте гостей.

Игра должна была начаться в 16:00 по московскому времени. Согласно решению префектуры Окситании и Верхней Гаронны, начало матча перенесено на полтора часа.

"Тулуза" с 42 очками идёт на 13-м месте в чемпионате Франции, а "Нант" занимает 17-ю строчку, на счёту команды 32 очка.

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Ранее Лайф сообщал, что "Тулуза" стала победителем Кубка Франции, выиграв первый трофей в истории. Рекордсменом турнира является ПСЖ, выигрывавший его 14 раз.

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Сайт ФК "Нант"

Наталья Исакова
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