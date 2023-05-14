"Виртуальные успехи": Рогов назвал аутотренигом заявления Киева о планах захватить Крым
Рогов: Слова главкома ВСУ Залужного о планах по Крыму и Донбассу — аутотренинг
Высказывание главкома ВСУ Валерия Залужного о намерении захватить Крым и регионы Донбасса является аутотренингом. Такое заявление сделал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Залужный заверил, что украинские бойцы якобы знают, как захватить эти территории, однако для этого нужно проделать достаточно большой объём работы.
"Это заявление Залужного — аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет сил и оружия, чтобы в ходе готовящегося контрнаступления атаковать РФ. Кроме того, лидер Незалежной рассказал, что произойдёт, если оно закончится неудачно.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев