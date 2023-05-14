"Виртуальные успехи": Рогов назвал аутотренигом заявления Киева о планах захватить Крым

Высказывание главкома ВСУ Валерия Залужного о намерении захватить Крым и регионы Донбасса является аутотренингом. Такое заявление сделал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Залужный заверил, что украинские бойцы якобы знают, как захватить эти территории, однако для этого нужно проделать достаточно большой объём работы.

"Это заявление Залужного — аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".