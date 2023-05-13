Залужный назвал главу Герасимова сильным врагом и призвал ВСУ уважать его
Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба ВС России Герасимова сильным врагом
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, генерал армии Валерий Герасимов является "сильным врагом", которого ВСУ должны уважать. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube.
В беседе Залужный признался, что с интересом наблюдал за заявлениями Герасимова и выразил сожаление, что сейчас он не публикует ничего нового. Главком ВСУ заявил, что ему интересны мысли генерала армии как военного и согласился с мнением журналиста о том, что такого противника не следует недооценивать. По оценке главкома, Герасимов — "сильный и непредсказуемый враг, которого украинские военные должны уважать".
Ранее Лайф писал, что на днях главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной. После этого в Сети появились слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован. Киев разозлили эти сообщения, и замминистра обороны Украины Анне Маляр пришлось отдельно заявлять, что главком жив. Вчера Зеленский провёл ставку, где наконец "нашёлся" главком ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий