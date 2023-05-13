Залужный назвал главу Герасимова сильным врагом и призвал ВСУ уважать его

В беседе Залужный признался, что с интересом наблюдал за заявлениями Герасимова и выразил сожаление, что сейчас он не публикует ничего нового. Главком ВСУ заявил, что ему интересны мысли генерала армии как военного и согласился с мнением журналиста о том, что такого противника не следует недооценивать. По оценке главкома, Герасимов — "сильный и непредсказуемый враг, которого украинские военные должны уважать".