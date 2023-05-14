Помогли прохожие: На Урале директор магазина вступила в бой за украденные шоколадки

В Екатеринбурге двое агрессивных молодых людей пытались украсть из магазина продукты на 20 тысяч рублей. Как уточняет E1.ru, инцидент произошёл на улице Академика Парина, где очевидцы сняли всё на видео, однако воришкам было всё равно, что они станут "звёздами" Сети.

В Екатеринбурге двое парней пытались украсть продукты на 20 тысяч рублей. Видео © Telegram / E1.ru | Новости Екатеринбурга

Молодые люди вынесли из точки полную корзину продуктов, и директор магазина, заметившая это, решила остановить хулиганов. В этот момент подошли и неравнодушные прохожие, которые пригрозили парням полицией.

"Да мне [всё равно], кого ты там вызвала. Я тебе [врежу] сейчас, да и всё, блин! — сказал один из злоумышленников.

Продукты, которые пытались украсть парни в Екатеринбурге. Фото © E1.ru