Россиянам объяснили, как пользоваться чат-ботами, чтобы "ничего не утекло"

Использование чат-ботов может привести к утечке персональных данных. Как безопасно пользоваться ими, объяснил директор направления цифровизации клиентского сервиса "Лиги цифровой экономики" Дмитрий Силуянов.

В беседе с "Газетой.ru" он напомнил, что такие сервисы, например, могут запрашивать дополнительные сведения, когда человек заказывает еду на дом. Однако, если бот предназначен только для общения, ему не требуются реквизиты платёжных карт или паспортные данные. Поэтому перед вводом данных лучше обдумывать риски.

Дмитрий Силуянов призвал помнить, что злоумышленники могут взламывать сервисы, чтобы украсть деньги. Дело в том, что чат-боты сами собирают данные или обладают доступом к локальным CRM-системам, где они хранятся, что позволяет аферистам завладеть сведениями.

Перед использованием чат-бота лучше почитать отзывы других пользователей и проверить, использует ли он безопасные протоколы связи HTTPS или SSL, а также многофакторную аутентификацию. Пароль для входа должен быть сложным. Кроме того, важно постоянно обновлять программное обеспечение.

"Можно проверить, есть ли ваши сведения в утёкших базах данных, и связаться с разработчиками чат-бота, на чьей стороне произошла утечка, чтобы они приняли меры. Если в списке утёкших данных могут фигурировать реквизиты ваших платёжных карт, лучше обратиться в банк и заблокировать счёт", — отметил Силуянов.