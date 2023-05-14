"Оскорбление Египта": Зрители разнесли в пух и прах новый сериал Netflix с темнокожей Клеопатрой

Новый мини-сериал от компании Netflix "Царица Клеопатра" получил один из худших рейтингов на агрегаторе IMDb. Зрители недовольны тем, что создатели попытались переписать историю.

Документальный сериал повествует о жизни и борьбе за власть последней египетской царице Клеопатре. Однако главную роль в нём исполняет темнокожая актриса Адель Джеймс. И это не единственная претензия к создателям от зрителей, в том числе из Египта. Люди считают, что создатели произведения не знакомы с историческими фактами.

"Они пытаются переписать историю, нашу собственную египетскую историю, которую мы знаем наизусть. Абсолютная подделка. Пожалуйста, не смотрите и не тратьте на это своё время", — написал один из зрителей в отзыве.

"Тот, кто создал этот сериал, пытается переписать историю своими извращёнными фантазиями. Сериал похож на фанфик или на то, что эта Клеопатра была в другой мультивселенной. И ведь они называют это документальным сериалом. Это оскорбление Египта и любого уважающего себя историка", — выразил мнение другой.

На портале IMDb средняя оценка мини-сериала оказалась на критически низком уровне – 1,2 балла из 10. А на сайте с кинорецензиями Rotten Tomatoes рейтинг и вовсе составил 1%.