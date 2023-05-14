В Москве украинцу не повезло быть похожим на преступника из Калининграда

В Москве полицейские задержали украинца, которому просто не повезло. Оказалось, что он очень похож на калининградца, объявленного в федеральный розыск.

По данным SHOT, полицейские по камерам вычислили якобы жителя Калининграда, который скрылся от суда и следствия. Однако задержанный оказался не тем: это был гражданин Украины, который в 2013 году переехал в Краснодар. В Москву он прибыл, чтобы продать биткоины на бирже.

Выяснилось, что задержанный не совершал никаких преступлений. После недолгой проверки его отпустили.