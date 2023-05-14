Первые данные с участков показали лидерство Эрдогана на выборах президента

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выборах главы страны набирает 49,9% голосов, а его основной оппонент Кемель Кылычдароглу — 45,3% голосов. Такие данные по итогам подсчета бюллетеней с 1,8% урн приводит агентство anka.

А агентство Ihlas со ссылкой на данные ЦИК пишет, что по итогам обработки 3,61% бюллетеней Эрдоган набирает уже 57,36% голосов.

Напомним, голосование на президентских выборах в Турции стартовало сегодня утром. Претендентов на пост главы государства трое, но главная гонка — между нынешним президентом страны Реджепоп Тайипом Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу, который вокруг себя объединил оппозицию. Голосование заверлилось в 17:00 по Москве, второй тур не исключён.